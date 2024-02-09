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        Haberler Televizyon Show TV’nin yeni dizisi Bahar'dan yeni bir tanıtım daha yayınlandı!

        Show TV’nin yeni dizisi Bahar'dan yeni bir tanıtım daha yayınlandı!

        Show TV'nin heyecanla beklenen, MF Yapım imzalı "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. 13 Şubat Salı günü seyirciyle buluşacak olan diziden yayınlanan tanıtım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 00:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:22
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        Bahar'dan yeni tanıtım
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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Ayça Üzüm imzası olan, MF Yapım’ın yeni dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” için geri sayım başladı. 13 Şubat Salı günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Tanıtımda, Turgut Uyar’ın ünlü “Denge” şiirinden dizeler okuyan Bahar’ın (Demet Evgar) değişen ruh hali, izleyenleri hem güldürdü hem de seyircilere yüreklere dokunacak, sıcak bir hikaye izleyeceklerine dair ipuçları verdi.

        Kadrosu ve yayınlanan tanıtımlarıyla merakla beklenen dizinin hikayesi ise şöyle; Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

        İşte Bahar’ın 3. Tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” adlı dizi 13 Şubat Salı’dan itibaren her salı saat 20.00’de Show TV’de!

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