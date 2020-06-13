Show TV’nin gif'leri rekor kırıyor!

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Show TV dizilerinin en eğlenceli, en romantik ve en dikkat çekici anlarından alıntılanan gif’ler sosyal medyada rekora gidiyor. GIPHY adlı platformda Show TV’nin sayfasında yayınlanan Çukur, Ramo, Kuzey Yıldızı ve Güldür Güldür’e ait gif’lerin izlenme sayısı 200 milyonu aştı.

Show TV’nin sosyal medyadaki sayfasından duyurulan 200 milyonluk başarı kanalın dizilerinin sosyal medyada da ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

İŞTE O GİFLER