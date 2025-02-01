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        Haberler Televizyon SHOW TV, yine zirvede

        SHOW TV, yine zirvede

        Birbirinden iddialı yapımlarıyla fark yaratan, Türkiye'nin en renkli ve yenilikçi kanalı SHOW TV, ocak ayında da birinciliği rakiplerine bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:51
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        SHOW TV, yine zirvede
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        Birbirinden iddialı yapımlarıyla fark yaratan, Türkiye'nin en renkli ve yenilikçi kanalı SHOW TV, ekim, kasım ve aralık aylarında olduğu gibi ocak ayında da yine 'En Çok İzlenilen Kanal' oldu.

        Sevilen dizileri, programları ve ana haberiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen SHOW TV, Prime Time '20+ABC1' ve 'AB' kategorilerinde Ocak ayında da zirveye yerleşti.

        Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz...

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