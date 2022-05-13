Show TV'ye ödül

Bir yıllık süre içerisinde yayınlarında trafik kurallarını ve farkındalığını artırmak amacıyla trafik işaretlerini, ikonlarını düzenli bir şekilde kullanan Show TV'nin başarılı magazin programı 'Cumartesi Sürprizi', ödüle layık görüldü.

Programın sunucusu Buse İskenderoğlu ve Magazin Programları Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu, ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.