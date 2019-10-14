SHOW TV yayın akışına bakan Çukur izleyicileri, dizinin yayınlanması gereken 3. sezon 5. yeni bölümünü göremeyince, "Çukur bu akşam neden yok?" sorusunu sormaya başladı. Çukur dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 14 Ekim SHOW TV yayın akışı ve Çukur ile ilgili detaylar haberimizde.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur'un bu akşam yayınlanması gereken 71. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Bu akşam EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Bu yüzden Çukur dizisinin bu akşamki yeni bölümü yayınlanmayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur'daki durmak bilmeyen heyecan önümüzdeki hafta, yani 21 Ekim 2019 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

ÇUKUR 4. SEZON 5. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 14 EKİM 2019

06.15 Yeni Gelin

08. 00 Kendine İyi Bak (Yeni Bölüm)

09.30 Zahide Yetiş'le Canlı

12.30 Kuaförüm Sensin (Yeni Bölüm)

16.00 Damat Bayıldı (Yeni Bölüm)

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

22.15 Çukur (Tekrar)

01.15 Aşk Ağlatır (Tekrar)

04.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)