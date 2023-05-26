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Show TV Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine hazır! Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınıyla 14 Mayıs Seçimleri'nde olduğu gibi en doğru, en hızlı sonuçlar, detaylı şekilde ekrana gelecek.

Deneyimli ekran yüzleri, kritik noktalardan canlı yayınlar, anlaşılır ve akıcı seçim ekranı, özel konuklarla analizler ile seçimin nabzı Show TV ekranlarında tutulacak. Türkiye’nin seçimi Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınıyla Türkiye’nin tarafsız ve güvenilir isimleriyle Show TV’de izlenecek.Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınıyla Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi saat 17.00’de Show TV’de!