Ekranların fenomen dizisi Çukur'da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Cihangir Ceyhan, Aşk Ağlatır'da Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Aslıhan Güner ve İsmail Demirci, Güldür Güldür Show'da Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Evrim Akın, sunuculardan ise Zahide Yetiş, Ebru Akel, Gözde Kansu ve Özge Ulusoy yaptıkları paylaşımlarla magazin gündemini oluşturuyor.

Sizler için Show TV oyuncuları ve sunucularının Instagram paylaşımlarını derledik. İşte ünlü oyuncular ve sunucuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar...