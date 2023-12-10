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        Haberler Televizyon Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Gemiler Yaktım hangi gün?

        Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Show TV ekranlarının yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım ilk bölümü ile 4 Aralık Pazartesi günü izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturmaktadır. İşte Ne Gemiler Yaktım dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 01:44 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:44
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        • 1

          Show TV'de ekrana gelen ve yayınlandığı ilk bölümü ile izleyicilerden tam not alan Ne Gemiler Yaktım dizisi 2. bölümü tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, ilgi çekici senaryosu ile Ay Yapım imzası taşımaktadır. Peki, "Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Gemiler Yaktım hangi gün?" İşte detaylar...

        • 2

          NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?

          Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.

        • 3

          NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

          ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

        • 4

          Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

        • 5

          NE GEMİLER YAKTIM HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

          Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan dizinin yeni tanıtımında; kızıyla hayat mücadelesi veren Yasemin’in (Deniz Baysal) babasından yardım istemesi onun hikayesine olan merakı artırıyor.

        • 6

          Fidan’ın (Devrim Özkan) köşkte Rutkay (Berk Hakman) ve annesi Neriman Hanım’ın (Çiğdem Selışık Onat) yanında yaşadıkları dikkat çekerken, Yasemin’in Fidan’a sorduğu “Ne yaptın sen kocana?” sorusu Fidan’ın geçmişindeki sırlara dikkat çekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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