Show TV'de ekrana gelen ve yayınlandığı ilk bölümü ile izleyicilerden tam not alan Ne Gemiler Yaktım dizisi 2. bölümü tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, ilgi çekici senaryosu ile Ay Yapım imzası taşımaktadır. Peki, "Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Gemiler Yaktım hangi gün?" İşte detaylar...