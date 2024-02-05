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        Haberler Televizyon Show TV'nin yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan ilk afiş yayınlandı

        Show TV'nin yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın ilk afiş yayınlandı

        Çok yakında Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinden ilk afiş yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:56
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        Show TV'nin yeni dizisinden ilk afiş
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        Demet Evgar, Show TV'nin yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' ile ekranlara dönüyor. 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin ilk afişi beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtımlarında ilk kez karşımıza çıkan, diziye de adını veren Bahar (Demet Evgar) karakterinin yer aldığı afiş, Bahar’ın hem geçmişine hem de yaşayacağı dönüşüme dair önemli ipuçları veriyor.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Ayça Üzüm imzası olan, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

        Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. 'Uyanmaya hazır mısın?' sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar’ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

        Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' çok yakında Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın
        #demet evgar

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