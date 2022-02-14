Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve oğlu Kadir (Tolga Sarıtaş) arasındaki gerilime dair ipuçlarının verildiği sahnede ailenin reisi olan Emin’in katı düşüncelerine karşı duran Kadir’in yaşadıkları merak uyandırıyor. Baba oğul arasındaki çatışma şimdiden dikkatleri çekiyor.

BABA 1. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

Bir Anadolu hikayesi ‘Baba’ yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

BABA’NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

Ay Yapım imzalı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.