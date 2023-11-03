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        Haberler Televizyon SHOW TV'nin yeni dizisi 'Arak' sete çıktı! Arak dizisinin konusu nedir, ne zaman yayınlanacak, başroller ve oyuncu kadrosu

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Arak' sete çıktı

        SHOW TV'nin iddialı yeni dizisi 'Arak', İstanbul'da sete çıktı. Hikâyesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi, sevilen oyuncular; Öykü Karayel ile İlker Kaleli'yi ilk kez bir araya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:20
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        'Arak' sete çıktı
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        "Cebinden cüzdan çalan mı hırsız? Cebine para koyup hayatını çalan mı?"

        SHOW TV’nin iddialı yeni dizisi, yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği 'Arak', İstanbul'da sete çıktı. Hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, sevilen oyuncular; Öykü Karayel ile İlker Kaleli'yi ilk kez bir araya getirdi

        (Öykü Karayel ile İlker Kaleli)

        Oyuncu kadrosunda; Öykü Karayel, İlker Kaleli, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Arak'ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

        Öykü Karayel'in 'Zeynep', İlker Kaleli'nin ise 'Kara' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacağı 'Arak'ın kısaca konusu ise şöyle: 1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri Rauf Çınar’ın eşi Elif Çınar; evlerine giren Necip Talan adlı hırsız tarafından bıçaklanır. Bambaşka dünyalara ait bu iki ailenin de hayatı o geceden sonra değişir. Rauf Çınar’ın kızı Zeynep Çınar o gece biricik annesini; Akay Talan ise tek kahramanı olan babasını kaybeder. Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle, bizden çalanlardan çalarak hiçbir çocuğun kendisiyle aynı kaderi yaşamaması için ant içmiştir. Zeynep Çınar ise yurt dışında eğitim aldıktan sonra İstanbul’a döner. Annesinden miras bitki sevgisini çektiği belgesellerle devam ettirmektedir. Bu iki ayrı dünya insanının tek ortak noktası o gecedir. İsteseler de istemeseler de hayat onları bir kez daha karşı karşıya getirecek, önlerindeki engeller bile aşık olmalarına engel olmayacaktır. Ama ya gerçekler ortaya çıkınca? Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?

        Sürükleyici hikâyesi ve görkemli kadrosu ile 'Arak' çok yakında SHOW TV'de başlıyor.

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        #Arak
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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