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SHOW TV'nin yeni dizisi 'Aile' bu akşam saat 20:00'de yayın hayatına başlıyor

Nefesler tutuldu... SHOW TV, izleyicilerin ilgiyle takip edeceği bir diziyi daha ekranlara yansıtmaya hazırlanıyor. 'Aile'... Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile', aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak olmasıyla, güçlü oyuncu kadrosu ve yönetimiyle sezona damga vuracak 

Giriş: 07.03.2023 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • SHOW TV'de 'Aile' günleri başlıyor. 
    Sezonun ilgiyle izlenecek olan dizilerinden 'Aile' için nefesler tutuldu.

  • 'Aile', ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'den itibaren izleyicilerle buluşacak. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ay Yapım imzalı 'Aile'de başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya paylaşıyor. 

  • Aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak ‘Aile’de Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder,
    Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

  • Aslan Soykan – KIVANÇ TATLITUĞ

    Soykanların lideri. Ailesinin ruhunda bıraktığı hasarlarla mücadele ederken bir yandan ailesinin yıllardır devam ettirdiği karanlık işleri temizlemeye çalışır. Esprili ve eğlencelidir. ‘Volta’ adında bir gece kulübünün sahibidir. Devin’e aşık olmasıyla hayatındaki tüm dengeler değişir.

  • Devin Akın – SERENAY SARIKAYA

    İnsanların hayatlarına dokunmaya çalışan bir psikolog. Kendisi ve kız kardeşi Yağmur için hayatla tek başına mücadele etmiş, azimli bir kadındır.

    Kendisi gibi aileden yaralı 'Aslan’a aşık olması, onun miladı olacaktır.

  • Hülya Soykan – NUR SÜRER

    'Aslan’ın annesi, Soykanların kraliçe arısı. Ailesini korumaya hayatını adamış; güçlü ve gözü kara bir kadındır. Çocuklarının kendi kurallarına göre yaşamasını ister.

    Otoritesinin sarsılması en büyük korkusudur. Devin’in hayatlarına girmesiyle en büyük korkusunu yaşamaya başlayacaktır.

  • Cihan Soykan – NEJAT İŞLER

    Soykanların en büyük oğlu. Ailenin kara koyunu. Yaşanılan büyük bir olaydan sonra aileden kopmak zorunda kalır ve öfkeli, karanlık bir adama dönüşür.

    Soykanların tüm kirli işlerini 'Aslan’a devreder. Şimdilerde aileden uzak dursa da 'Aslan’ ile yolları kesişecektir.

  • Leyla Soykan Sayıcı – CANAN ERGÜDER

    'Aslan’ın ablası. Annesinin baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden 'Leyla', istemediği bir evlilik yapmıştır.

    İki çocuk annesidir. Zaman içerisinde tüm renklerini kaybeden Leyla, artık hayatının iplerini eline alıp kaybettiği tüm değerleri için savaşacaktır.

     

     

  • İbrahim Soykan – LEVENT ÜLGEN

    'Aslan’ın amcası. Nam-ı diğer İbo. Zamanında ailenin başına kendisinin değil, kardeşi 'Yusuf’un geçmesini hala hazmedememiştir.

    Bu yüzden hak ettiğini almak için Soykanlar ile kıyasıya bir rekabetin içine girer. 'Aslan’ın her işine taş koymaya çalışır.

  • Seher Soykan – EMEL GÖKSU
    'Aslan’ın kıymetlisi, demans hastası babaannesidir. Sivri dilli, inatçı bir kadındır.
    Hastalığı ilerlese de aile üstündeki etkisi hala güçlüdür.

  • Tolga Sayıcı – MERT DENİZMEN

    Soykanların damadı. Aynı zamanda şirketin muhasebe müdürü. 'Hülya’nın dayatmasıyla Leyla ile evlendirilmiştir. Sessiz ve içten pazarlıklı bir yapısı olduğu için dikkat edilmesi gereken birisidir.

  • Aile’nin 1. Bölüm Özeti

    “Yanlış sevilen yalnız çocukların hikâyesi…”

    Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken 'Aslan', amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

    'Psikolog Devin' ile 'Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. 'Devin' de kızkardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir.

    Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri...

    'Aslan' daha ilk geceden, Soykan Anayasası'nın çok önemli bir kuralını 'Devin' için çiğner. Bu durum 'Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi 'Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; 'Devin'...

    Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren 'Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

    Ancak işi kolay olmayan sadece 'Hülya' değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

     

     

 

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