SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Arak'tan yeni tanıtım
SHOW TV'nin sabırsızlıkla beklenen, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği dizisi 'Arak'ın yeni tanıtımı yayınlandı
SHOW TV’nin yeni dizisi 'Arak', 21 Aralık Perşembe akşamı başlayacak. Dizinin ilk bölümünün 2'nci tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Arak’ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu; Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.
İşte 'Arak'ın yeni tanıtımı;