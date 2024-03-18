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        Haberler Televizyon SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni Bölümünde neler olacak?

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni Bölümünde neler olacak?

        SHOW TV'nin cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Ünalların evine bir bomba gibi düşen Alev ile Pembe arasında resmen bir savaş başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 23:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 23:30
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        SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Ünalların evine bir bomba gibi düşen Alev ile Pembe arasında resmen bir savaş başlıyor! Tanıtımda Pembe’nin Alev için oda hazırlatması izleyenleri şaşırtırken, iki kadın arasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor. Ömer’in Kıvılcım’a musallat olan bir adama sert yüzünü gösterdiği anlar heyecanı artırırken, Umut ile birlikte İstanbul’u terk etme kararı alan Nursema’ya, Rüzgar’ın “gitme” demesi dikkat çekiyor. Nilay ve Doğa’nın bir araya gelmesi merak uyandırırken, Görkem ve Fatih’in romantik tekne gezisi tanıtımın dikkat çeken sahnelerinden biri oluyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 55. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Çimen’in evlenmesini kabul etmeyen Kıvılcım, Doğa ve Alev’in de bu ilişkiden haberdar olduğunu öğrendiğinde çılgına döndü. Çimen’in yaşadığı eve giderek yaptığı hatadan geri dönmesini isteyen Kıvılcım başarılı olamadı. Televizyon programında yardım eli uzattığı bir kişinin hasmı olan iş adamı, Kıvılcım’a kızı Çimen’le yaşadıklarını kullanarak linç kampanyası başlattı. Kıvılcım’ın en büyük destekçisi olan Ömer, iş adamını ziyaret ederek Kıvılcım’dan uzak durmasını istedi. Bu sırada Kıvılcım’ın televizyon programı üzerinden iş adamına verdiği anlamlı yanıt dizinin unutulmaz anları arasına girdi. Kız kardeşi Çimen’i, Gökhan ile yaşadığı evde ziyaret eden Doğa, Fatih ile evlilik yolunda ilerleyen Görkem ile ilk kez yüz yüze geldi. Soğuk rüzgârların estiği sahnede Doğa, Çimen’i uyararak bu aile arasında yapamayacağını söyledi. Abdullah’ın ısrarlarına rağmen barışma teklifini kabul etmeyen Alev, ofisine geldiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. İş yerini kullanılamaz halde bulan Alev, Pembe’den intikam almak için düğmeye bastı. Alev, bavuluyla Abdullah ve Pembe’nin yaşadığı köşke giderek bebeğinin iyi olmadığını söyledi. Alev, “Cici anneniz olarak artık buradayım!” sözleri ile Pembe, Abdullah, Fatih, Mustafa ve Nilay’ı adeta şoke etti.

        Senaryosunu; Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 5'ncı bölüm tanıtımı;

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        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

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