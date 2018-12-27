"YAPTIĞIM İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAK İSTİYORUM"



Bodrum'da havalimanında çalışırken keşfedilen Kubilay Aka, "Çalışmak gerekiyor. Her gün yeni bir şeyler oluyor. Çalışmadan olmuyor. Yaptığım işi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Sadece şansla olmuyor" ifadelerini kullandı.