Show TV'den Sevgililer Günü için birbirinden özel tanıtımlar

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Eğlenceli yapımların ve sevilen dizilerin oyuncularının romantik hallerinin ekrana geldiği tanıtım seyircilerin beğenisini kazanırken çiftlerin aşka dair sözleri yüreklere dokundu.

İmkansızlıkların içinde filizlenen ve en zor anda birbirinin elini tutan Kartal ile Bahar, tüm engellere rağmen sevmekten vazgeçmeyen tutuklu aşıklar Efe ile Leyla, masum ve gerçek aşkın en güzel örneği Aziz ile Efnan, sevdiği kadın için her şeyi göze alan Adem ile Dilruba... Ekranların sevilen çiftleri aşklarıyla izleyenleri derinden etkiledi.

Sevgililer Gününüz kutlu olsun!