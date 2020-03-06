Show TV'de yayınlanan eğlenceli yapımların ve fenomen dizilerin güçlü kadınlarından oluşan tanıtım büyük beğeni topladı.

Adaleti sağlamaya çalışan Firuze, cesur ve güçlü bir kadın Sibel, Koçovalı ailesinin bel kemiği Sultan, tuttuğunu koparan Yıldız ve diğerleri…

Hayata renk katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

İşte Dünya Kadınlar Günü tanıtımı;