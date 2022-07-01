Yaz sezonu boyunca eğlenceyi, tüm enerjisiyle izleyiciye sunmaya hazırlanan SHOW TV birbirinden renkli, neşeli ve farklı yapımlar ile sizlerle...

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin, Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" demeye hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor.