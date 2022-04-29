Show TV, eğlenceli filmleriyle Ramazan Bayramı coşkusunu evlerinize taşıyor.

BAYRAM COŞKUSUNA HAZIR MISINIZ?

Bayramın birinci günü çekişmenin eksik olmadığı komedi Eltilerin Savaşı ile eğlence başlıyor.

Arkasından teyze çocuklarının başının dertten kurtulmadığı Çalgı Çengi: İkimiz izleyicilerle buluşuyor.

Bayramın ikinci günü komedi ikilisinin bir araya geldiği Ailecek Şaşkınız sizleri bekliyor.

Hemen sonrasında usta isim Ercan Kesal’ın yer aldığı muhteşem bir film Nasipse Adayız TV’de ilk kez ekrana geliyor.

Bayramın üçüncü günü hayatta her şeyin olabileceğini gösteren Nasipse Olur akşamınıza renk katmaya hazırlanıyor.

Ardından aşkın iki yüzünü göreceğiniz Ağır Romantik ile bayram eğlencesi devam ediyor.

Birbirinden komik Türk filmleriyle kahkaha dolu bir bayram eğlencesine hazır olun!

Show TV Bayram Tanıtımı için tıklayınız.