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SHOW TV, ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? 6 Temmuz 2022 Çarşamba televizyon yayın akışı ve TV rehberi

6 Temmuz Çarşamba SHOW TV, ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışı!

"Bu akşam TV'de ne var?" sorusu ekranları başında yer alan izleyicilerin gündemide yer alıyor. 6 Temmuz Çarşamba TV yayın akışına bugün Seversin, Küçük Esnaf, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Tahta, MasterChef Türkiye yapımları yayınlanacak. İşte bugünkü ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi...

06.07.2022 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar araştırılıyor. Yayın akışına göre bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımların neler olduğu ve saat kaçta ekranlara geleceği merak ediliyor. İşte 6 Temmuz Çarşamba TV yayın akışına göre bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Yeni Gelin

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Kibar Feyzo

    21:45 En Büyük Şaban

    23:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

    01:45 En Büyük Şaban

    03:30 Şef Kapıma (Tekrar)

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Küçük Ağa

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    23:45 Kutsal Damacana: Dracoola

    01:30 Kutsal Damacana: Dracoola

    03:00 Magazin D Yaz

    04:00 Yabancı Damat

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Gizli Saklı

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı (Yeni bölüm)

    23:30 Tozluyaka

    02:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Destan

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Nadide Hayat

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 İçimizdeki Ateş (Tekrar)

    03:20 Sevmek Zamanı (Tekrar)

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