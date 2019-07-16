Kagawa ile birlikte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki bir diğer isim Schürrle de kadroda yer almazken, Alman ekibinin iki oyuncudan kulüp bulmalarını istediği belirtildi.

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon yıldız için "Kagawa'yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. Kendisinin İspanya hayali var. Olmazsa bizimle devam eder" demişti.

Sporx'te yer alan habere göre Beşiktaş, Alman kulübünün bu kararının ardından transfer için vites arttıracak. Siyah beyazlılar, ilk olarak kiralama seçeneğini düşünüyor.

Dortmund'un ABD kadrosunda yer alan isimler: Bürki, Hitz, Oelschlagel, Balerdi, Hummels, Ömer Toprak, Zagadou, Morey, Piszczek, Schulz, Delaney, Weigl, Witsel, Brandt, Raschl, Reus, Reyna, Pherai, Bruunlarsen, Guerreiro, Hazard, Sancho, Wolf, Alcacer, Philipp, Götze