Geçen hafta 66.930 dolarla rekor seviyeye yükselen Bitcoin bu sabah 61.000 doların altına geriledi. Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 2.3'ü buldu.

Buna karşılık Ethereum ise yüzde 1.5 değer kazanarak 4.270 dolara çıktı.

Kripto para piyasasına son günlerde damgasını vuran ise SHIBA INU (SHIB) oldu. SHIB son 24 saatte yüzde 30 yükselerek 21.3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

SHIB son 1 haftada yatırımcısına yüzde 95 kazandırırken, 1 aylık yükselişi ise yüzde 653'ü buldu. Bu kripto paradaki hızlı yükselişin diğer altcoinlerin yükselişini limitlediğine dair yorumlar daha sık dillendirilmeye başladı.

Son yükselişte varlık alım-satım platformu Robinhood'un SHIB'i işlem yapma imkanı verilen kripto paralar listesine eklemesi için Change.org üzerinde açılan dilekçeyi imzalayanların sayısının 300 bini geçmesi etkili oldu.