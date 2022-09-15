Stadionul Zimbru'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho ve 39. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Grubun ilk maçında Real Sociedad'a mağlup olan United ligdeki ilk galibiyetini elde etti.