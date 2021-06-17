Shenzhou-12: Çin'in yeni uzay istasyonunda görev yapacak ilk astronot ekibi yola çıktı

Astronotlar Tang Hongbo, Nie Haisheng ve Liu Boming

Çin'in en uzun sürecek olan insanlı uzay misyonu için üç astronot yola çıktı.

Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo, dünyadan yaklaşık 380 kilometre uzaklıktaki Tianhe modülünde 3 ay kalacak.

Bu misyon, Çin'in en uzun süreli insanlı uzay misyonu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda beş yıl sonra ilk kez başlatılan insanlı uzay misyonu.

Astronotları taşıyan Shenzhou-12 kapsülü, Perşembe günü başarılı şekilde Long March 2F roketinden ayrılarak yola çıktı.

Son altı ayda Çin, Ay yüzeyinden toplanan kaya ve toprak örneklerini dünyaya getirmiş; ardından da altı tekerlekli bir robotu Mars yüzeyine indirmişti. Beş yılın ardından insanlı uzay misyonu da başlatan Çin'in bu adımları, uzay hedefinde kapasitesini geliştirdiğinin ve artan güveninin göstergesi olarak görülüyor.

Astronotlar uzayda ne yapacak?

Ekibin lideri Nie Haishen ve ekibinin ilk hedefi 22,5 tonluk Tianhe modülünü kullanıma açmak:

"Çok fazla beklentim var. Uzaydaki yeni evimizi kurmalıyız ve burada bir seri yeni teknolojiyi denemeliyiz. Görev zorlu. Üçümüzün birlikte yakın çalışarak doğrudan ve tutarlı bir operasyon yürüteceğimize inanıyorum. Böylelikle zorlukların üstesinden gelebiliriz. Misyonu tamamlama konusunda kendimize güveniyoruz."

Shenzhou-12 kapsülü roketten başarıyla ayrıldı

16,6 metre uzunluğunda ve 4,2 metre genişliğindeki Tianhe silindiri Nisan ayında fırlatıldı. İleride 70 tonluk bir merkeze dönecek, içinde yaşam alanları, laboratuvarlar ve teleskopların olacağı sistemin ana parçasını oluşturuyor.

Diğer parçalar ise gelecek birkaç yıl içinde parça parça gönderilecek.

Çin'in uzaydaki hedefleri ne?

Çin, son birkaç yıldır uzayla ilgili yeni hedeflerini gizlemiyor.

Bu kapsamda ciddi bir fon aktarımı uzay çalışmalarına aktarıldı. 2019'da da Ay'ın uzak bölgesine insansız bir uzay aracı gönderen ilk ülke oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkarılan Çin, kendi başına uzayda yeni bir istasyon kurma hedefine odaklandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ABD; Rusya, Avrupa ve Kanada'yla birlikte yönetiyor. Uzayda Çin'le ise işbirliği yapmayacağını açıkladı.

Çin ise yeni kuracağı uzay istasyonuna diğer ülkelerin katılmasına açık olduğunu duyurdu. Bu kapsamda önce yabancı bilim insanlarının da istasyona giderek bilimsel çalışmalar yapmasına izin verecek; ardından Çin vatandaşı olmayanların uzay istasyonuna seyahatinin önünü açacak.

Shenzhou-12 uzay aracı

Daha önce Çin'le gelişmiş teknolojileri paylaşan Rusya da gelecekte kozmonotlarını Çin'in uzay üssüne gönderebileceği mesajını verdi.

Çin'in insanlı uzay uçuşları projesinin sözcüsü Ji Qiming, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Rusya'yla böyle bir işbirliğine açık olduklarını duyurdu:

"Yakın gelecekte Çin'in uzay istasyonu tamamlandıktan sonra Çinli ve yabancı astronotları buraya beraber gittiklerini ve birlikte çalıştıklarını göreceğimize inanıyoruz."