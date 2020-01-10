Shell & Turcas, Türkiye’nin ilk LNG istasyonunu açtı

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Shell & Turcas, uluslararası taşımacılık trafiğinin yoğun olarak gerçekleştiği İstanbul-Ankara Otoyolu üzerinde bulunan Sapanca Otoyol Hizmet Tesisindeki istasyonun bulunduğu alanda Türkiye’nin ilk LNG istasyonunu açtı.

Türkiye’nin ilk LNG istasyonunun açılışı 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti. Açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu ve IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak katıldı.

Türkiye, yeni yakıtlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine küresel çapta her yıl 1 milyar dolar yatırım yapan Shell’in LNG istasyonu açtığı Avrupa’daki 4. Sapanca istasyonu da Avrupa’da Shell’in 14. LNG istasyonu oldu. Shell, Avrupa’da 2020 sonuna kadar 3 ülkede daha LNG istasyonu açmayı ve toplam sayısını 30 istasyona ulaştırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin ilk LNG istasyonu açılışında konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban şunları söyledi: “Kocaeli, 14 Organize Sanayi Bölgesi ve 35 limanı bulunan bir sanayi kenti. İlimizde LNG yakıtının kullanımı yönünde adım atılması bizi son derece mutlu etti. Ülkemiz için alternatif enerji kaynaklarının artması çok önemlidir. LNG’yi yavaş yavaş kullanıma sundukça, tüketimi ve kullananları da artacaktır. Şu aşamada alternatif enerji kaynağı olarak görülen LNG’nin, ileride ana yakıt olarak kullanılması olası. Sanayi kenti Kocaeli’nin LNG istasyonu ile bir ilki yaşaması bizlere gurur verdi. Bu yatırımı için Shell & Turcas ailesine teşekkür ederiz. “

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım açılış töreninde yaptığı konuşmada; ‘’Bugün ülkemiz için büyük bir gün. Türkiye yeni bir yakıt türü ile tanıştı. Türkiye’de ilk LNG istasyonunu açan Shell & Turcas’a teşekkür ederiz. Shell’den isteğimiz, lojistik sektörünü destekleyecek şekilde LNG dolum istasyon sayılarını arttırması. Bu sayede çok daha kısa zamanda yollarda LNG yakıtı kullanan kamyon sayısının çoğaldığını görebileceğiz. Aynı zamanda temennimiz, LNG’nin yolcu taşımacılığında da kullanılması. Biz kamu olarak alternatif yakıt yatırımlarının çoğalması konusunda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, LNG istasyonunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Ülkemizde ve dünyada enerjiye talep artıyor. Bu talebin, daha fazla ve daha temiz alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede LNG, artık birçok ülkede lojistik sektörü için bir alternatif yakıt olmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığımızın yayınladığı Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planına ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yayınladığı Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına ilişkin yönetmelikte de görüldüğü üzere ülkemizde daha ekonomik ve çevreci alternatif yakıtların kullanımı teşvik ediliyor. Ülkemizi bu anlamda yeniliklere hazırlayan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına teşekkür ederiz. İthalat maliyeti motorine göre daha düşük olan LNG, karayolu taşımacılığında kullanıldığında cari açığa olumlu etki edecek. LNG kullanımı yakıt maliyetinde yüzde 25’e kadar tasarruf sağlanacağını öngörmekteyiz. LNG ayrıca daha temiz yanan bir enerji kaynağıdır, karbon emisyonu yüzde 22’lere varan oranda daha azdır.Bugün 97 yıldır sektörde bir çok yenilikte olduğu gibi bir ilke daha imza atarak, LNG’yi Türkiye lojistik sektörünün kullanımına sunmaktan mutluyuz.”

FELIX SABER: SHELL & TURCAS LNG İSTASYON AĞINI BÜYÜTECEĞİZ

Lojistik sektörünü geleceğin ekonomik ve çevreci yakıtları ile tanıştırarak, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek Shell’in ilk LNG istasyonunu açtığına dikkat çeken Shell & Turcas CEO’su Felix Faber de şunları söyledi: “Türkiye’nin ihracatının belkemiği olan lojistik sektörü, dünyada önemli bir yere sahip. Türkiye’yi LNG istasyon yatırımları için öncelikli ve potansiyeli yüksek bir ülke olarak değerlendiriyoruz. Lojistik sektörünün uluslararası piyasalarda rekabetçi konumunu devam ettirebilmesi için geleceğin yakıtı olan LNG’yi Türkiye’de müşterilerimize sunuyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin ve Shell & Turcas’ın ilk LNG istasyonunu sanayinin yoğun olduğu Sapanca’da kurduk. Türkiye’de bu alanda gelişecek talebe de bağlı olarak LNG istasyon ağımızı önümüzdeki yıllarda genişletmeyi hedefliyoruz. Shell’in araç üreticisi firmalarla dünyada veya ülke bazında yaptığı iş ortaklıklarının güzel bir sonucu olarak, IVECO ve Scania ile birlikte fabrika üretim LNG kamyonlarını ilk defa Türkiye’ye getirdik. Türkiye’de filosuna ilk LNG kamyonlarını katan Acapet Taşımacılık‘a, Havi Lojistik’e ve bu projede bizimle çalışan tüm iş ortaklarımıza iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz.”

TÜRKİYE KAMYON PARKININ YÜZDE 10'U LNG KULLANACAK

Karbon ayak izi kavramının her geçen gün önem kazandığını ve alternatif yakıtlı araçlara olan talebin hızla artacağını ön gördüklerini belirten Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu şunları söyledi: “Yakın zamanda ülkemizdeki kamyon parkında LNG’li araç oranının yüzde 10’lara çıkmasını bekliyoruz. SCANIA markası olarak CNG ve LNG yakıt kullanan araçlarımızla gerek şehri içi gerek şehirlerarası taşımacılıkta müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunuyoruz. LNG’nin önemli avantajlarından bir tanesi de yakıt tasarrufunun yanı sıra çevreci olması. Dizel yakıtlı motora göre daha sessiz olan LNG’li motor, karbondioksit salınımını da yaklaşık yüzde 10 azaltıyor. Parçacık emisyonları neredeyse tamamen ortadan kalkarken, azot oksit emisyonları da üçte bir oranında azalıyor. Sürdürülebilir taşımacılık dünyasının lideri olma hedefimizde Shell gibi enerji firmalarının bu tip yatırımlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Diğer yakıt türlerine göre rekabetçi bir hale gelen alternatif yakıtlı araçlar ile hem karlı hem de çevreci bir tercih yapan firmalarımızın çoğalmasını ve bu tip yatırımların önünün açılmasını temenni ediyoruz.”

LNG’Lİ kamyonların çift depo dolu yakıt ile 1600 km’ye varan menzile sahip olduğunu belirten IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak şöyle devam etti: ”CNG’li ve LNG’li kamyonlar PM salınımında %99 ve NO2 salınımında %90 azalmayla yollardaki ve kentsel bölgelerdeki hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor, en önemli katkısı çevreye. Doğal gazlı motorlarımız, uzun mesafeli uluslararası taşımacılık için özel olarak geliştirildi, geliştirilmiş yanma süreci uzun mesafeli görevlerde en iyi yakıt verimliliğini sunuyor. Bu motorlar egzoz emisyon işlemi, rejenerasyon veya add blue gerektirmeyen kompakt ve hafif 3 yönlü katalizöre dayanır. Doğal gazla çalışan motorlarımız dizele göre daha düşük kompresyon oranıyla çalıştığı için son derece sessiz çalışırlar ve düşük titreşim avantajı da sunarlar.”

Türkiye’de ilk LNG filo yatırımını gerçekleştiren Acapet Taşımacılık Şirket Müdürü İbrahim Aytekin, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Türkiye olarak petrol ve türevlerindeki dışa bağımlılığımız hepimizin bildiği bir konu. LNG, dizel yakıta göre uygun maliyetli olmasının yanı sıra çevreci bir yakıt. LNG’nin her türlü taşımacılığın yanı sıra diğer sektörlerde de sistem içine alınması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak alternatif yakıtların kullanılması yönünde altyapımızı oluşturup süratle sistemlerimiz içine bu yakıtı adapte etmemiz gerekiyor. Biz de gelecek nesillere tedarik alanında öncü bir şirket olduğumuzu aktarabilmek için Shell’in bu projede çözüm ortağı olduk. Birlikte çalıştık, fikri olgunlaştırdık, şimdi de sayısal sonuçlara ulaşmak için uygulama zamanı geldi. Taşımacılıkta LNG kullanımının kayda değer sonuçlarını çok yakında sektörün bileşenleri ile paylaşmayı hedefliyoruz.”



2019 yılının sonunda Avrupa’da 250 olan LNG istasyon sayısının hızla artması, 12.000’in üzerinde olan LNG ile çalışan kamyon sayısının da 2030 yılında 300.000’e ulaşması bekleniyor. Türkiye’deki kamyon parkının yüzde 10’luk kısmının da 10 yıl içinde LNG kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Enerji Verimliliği Eylem Planı, daha ekonomik ve çevreci alternatif yakıtların lojistik sektöründe kullanımını teşvik ediyor. Türkiye’de LNG, ilk olarak EPDK tarafından 2017 yılında karayolundaki taşıtlarda yakıt olarak kullanılmasının önü açıldı, 2019’da ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik ile alternatif yakıtlar tanımına girdi.