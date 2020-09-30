Petrol ve doğal gaz devi Royal Dutch Shell , düşük karbonlu enerjiye geçme stratejisi kapsamında çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturan 9.000 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

2019 sonunda 83.000 çalışanı olan Shell, yeniden yapılanma sayesinde şirketin 2022'ye kadar yıllık 2 - 2.5 milyar dolarlık

tasarruf edeceğini açıkladı.