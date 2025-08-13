Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.949,25 %-0,05
        DOLAR 40,7408 %0,03
        EURO 47,7610 %0,37
        GRAM ALTIN 4.405,34 %0,47
        FAİZ 40,40 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 50,55 %1,76
        BITCOIN 120.668,00 %0,41
        GBP/TRY 55,3199 %0,55
        EUR/USD 1,1712 %0,32
        BRENT 65,70 %-0,64
        ÇEYREK ALTIN 7.202,73 %0,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam She Lab’in yeni eğitim dönemi başvuruları başladı - İş-Yaşam Haberleri

        She Lab’in yeni eğitim dönemi başvuruları başladı

        Boyner Grup ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen She Lab –Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı, yeni dönem başvurularını açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 14:40 Güncelleme: 13.08.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        She Lab'in yeni eğitim dönemi başvuruları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eğitimlerin çevrim içi olarak gerçekleştiği bu programda; 'Kişisel Gelişim Planı ve Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi', 'Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı, Eşitlik ve Güçlenme', 'Aktif Vatandaşlık', 'Müzakere ve İş Birliği Kültürü' ile 'Karar Verme ve Muhakeme Yöntemleri' gibi konular yer alıyor. Toplam 25 oturum olarak planlanan eğitim programı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

        Katılımcılar, eğitimlerin ardından sürdürülebilirlik odaklı bitirme projelerini geliştirmek ve kişisel liderlik yol haritalarını tasarlamak üzere fikir geliştirme atölyelerine davet edilecekler. Bu atölyeler sayesinde, gelecekteki kariyerlerine ışık tutacak ipuçlarını keşfetme şansı bulacaklar.

        Aynı zamanda, programa katılım sağlayan genç kadınlar; eğitim boyunca mentorluk, staj ve iş gölgeleme fırsatları aracılığıyla uygulamalı deneyim kazanma şansı elde edecekler. She Lab katılımcıları, She Talks etkinliklerinde alanında öncü kadın liderlerin deneyimlerini dinleyerek ilham dolu hikâyelerle buluşma fırsatı yakalayacak. Genç kadınlar, dinledikleri hikayelerden yola çıkarak kendi kariyerlerine yön verecekler ve hedeflerine emin adımlarla ilerleme şansı yakalayacaklar.

        Başvurular 13 - 26 Ağustos 2025 tarihleri arasında aşağıdaki bağlantıdan gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Habertürk Anasayfa