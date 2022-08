İzleticiler tarafından She Hulk: Attorney at Law dizisi merak ediliyor. She Hulk dizisinin başrolünde Tatiana Maslany yer alıyor. Disney+’ta çıkacak olan dizi 10 bölümden oluşacak ve her bölümü yarım saat sürecek. İşte She Hulk 2022 dizisi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...