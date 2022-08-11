SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW KONUSU

Jennifer Walters, sıradan hayatı olan bir avukattır. Ancak bir gün kaza geçirir ve kuzeni Bruce Banner'da kan alınır. Bruce Banner'ın kan nakliyle süper güçleri, kuzenine geçer. Walters da kendi zekası ve özgüvenini kullanarak bu gücü üst seviyelere taşır.