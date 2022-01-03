"BİRBİRİMİZİN EN İYİ ARKADAŞI OLACAĞIZ"

İlişkilerine, birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak başladıklarını belirten Cabello ve Mendes, bundan sonra da iyi arkadaş olmaya devam edeceklerini dile getirmişti. İkili, ilişkileri sırasında kendilerine gösterilen destek nedeniyle de sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmemişti.