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Sharon Stone'un vefat eden yeğeni River William üç kişiye hayat verdi: Kahraman oldu! - Magazin haberleri

Sharon Stone'un vefat eden yeğeni üç kişiye hayat verdi

Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick'in 11 aylık oğlu River William, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Minik River'ın vefatının ardından bağışlanan organları aracılığıyla üç kişinin hayata tutunmasını sağladığı açıklandı

03.09.2021 - 15:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Sharon Stone (63), zor günlerden geçiyor. Stone'un yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlu olan River William, bir süredir çoklu organ yetmezliği ile mücadele ediyordu. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören 11 aylık River William Stone, hayatını kaybetti.

    ÜÇ KİŞİYE HAYAT VERDİ

    Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick Stone'un eşi Tasha Stone, önceki gün River'ın, organ nakli bekleyen üç farklı kişiye hayat verdiğini açıkladı. Aynı paylaşım organ bağışı konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşun sosyal medya sayfasından da yapıldı.

  • "KAHRAMAN OLDU"

    11 aylık oğlunu kaybeden acılı anne, "Şimdi River bir kahraman oldu. Bir çoğumuzun kendimiz için asla umut edemeyeceği bir katkıyı ölümünden sonra yaptı ve bize kısacık hayatların bazen en anlamlısı olabileceğini kanıtladı." şeklinde konuştu.

    Tasha Stone, "Tatlı oğlumuzu özlemeden geçecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz, tek bir dakikamız hatta tek bir saniyemiz bile olmayacak ama onun organlarının birilerinde yaşadığını bilmek bizi biraz olsun rahatlatacak." dedi.

  • "O ZAMANA KADAR SENİNLE GURUR DUYACAĞIZ"

    Minik River'ı tekrar kollarına alabilecekleri günü bekleyeceklerini belirten Stone, mesajını, "O zamana kadar seninle gurur duyacağız kahramanımız..." ifadeleriyle bitirdi.

  • DUA İSTEMİŞTİ

    Ünlü oyuncu, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden dua istemişti. Stone, "Lütfen onun için dua edin, bir mucizeye ihtiyacımız var!" ifadelerini kullanmıştı.

  • "BU ACIYLA EZİLDİM"

    Tasha Stone ise minik oğlunun ölümünden hemen sonra duygusal bir mesaj kaleme almıştı. Stone, "Tanrı'nın cennette River'a ihtiyacı vardı. Benim burada yeryüzünde olduğundan daha fazla diyemem. Çünkü benim kalbim milyonlarca parçaya bölünüyor. Günlerim artık asla eskisi gibi olmayacak ve evrendeki en tatlı çocuk olmadan nasıl yaşayabileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bu acıyla ezildim. River William Stone! Sen ölçülemeyecek kadar çok sevildin. Bugün senin hastane odandan çıkıp, gitmek yaptığım en zor şeydi. Seni daima seveceğim benim tatlı oğlum..." demişti.

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