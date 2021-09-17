"KAHRAMAN OLDU"

11 aylık oğlunu kaybeden acılı anne, "Şimdi River bir kahraman oldu. Bir çoğumuzun kendimiz için asla umut edemeyeceği bir katkıyı ölümünden sonra yaptı ve bize kısacık hayatların bazen en anlamlısı olabileceğini kanıtladı." şeklinde konuşmuştu.

Tasha Stone, "Tatlı oğlumuzu özlemeden geçecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz, tek bir dakikamız hatta tek bir saniyemiz bile olmayacak ama onun organlarının birilerinde yaşadığını bilmek bizi biraz olsun rahatlatacak." demişti.