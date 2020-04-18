Ünlü yıldız 1984 ile 1987 yılları arasında senarist Michael Greenburg ile evli kaldı. 1998 ile 2004 yılları arasında ise gazeteci Phil Bronstein ile evliydi. Bu evlilikten şimdi 19 yaşında olan oğlu Roan dünyaya geldi. Stone, daha sonra oğulları Quinn (13) ve Laird’ı (14) evlat edindi.