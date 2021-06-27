Geçtiğimiz haftalarda 1992'de kendisine büyük bir şöhret getiren 'Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filminden çok az gelir elde ettiğini açıklayan Hollywood yıldızı Sharon Stone, sarı bikinisi ile objektif karşısına geçti. Sıcak havanın tadını çıkaran Stone, verdiği pozu Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.
"MUTLU YAZ..."
63 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, gönderisine, "Mutlu yaz..." notunu düştü. Sharon Stone'un bir hayli keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
İTİRAF ETTİ
Ünlü oyuncu, katıldığı programda anılarını kaleme aldığı "The Beauty of Living Twice" kitabını tanıtmıştı. Hakkında bilinmeyenleri de anlatan Stone, "Temel İçgüdü" (Basic Instinct) filminin kendisini bir gecede yıldız yaptığını ancak canlandırdığı rolden çok az para kazandığını söylemişti.
"ÇOK AZ PARA KAZANDIM"
Filmde kendisine başrolde eşlik eden Michael Douglas'ın ciddi bir gelir elde ettiğini dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı.
'Temel İçgüdü' için para almadım. Çok az para kazandım. Michael 14 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) kazandı. Sonraki yıl Oscar töreninde giyeceğim elbiseyi alacak kadar para kazanamadım. Aniden ünlü olduğum ancak hiç paramın olmadığı garip bir belirsizlik içindeydim.
Stone, her ne kadar filmden ne kadar ücret aldığını tam olarak açıklamasa da oyuncuya yıllar içinde 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 280 bin TL) ödendiği bildirilmişti.
"30 KİŞİ SİZE DOĞRU KOŞAR VE..."
Ünlü isim, 'Temel İçgüdü' vizyona girdiğinde hayatının nasıl değiştiğini ise şu sözlerle anlattı:
Günlerden cumadır ve her zamanki sizsinizdir... Ancak salı geldiğinde The Beatles'a dönüşmüşsünüzdür. Bir sürü kişi arabanıza çıkmaya başlar. Sokakta yürümeye çalıştığınızda aniden alışveriş yapan 30 kişi size doğru koşar ve yakalamaya çalışır.
"BANA BASKI YAPTI"
Kitabında, çalıştığı bazı yapımcılara ve rol arkadaşlarına, özellikle de "Temel İçgüdü" filmindeki partneri Michael Douglas'a övgüler yağdıran Stone, sektörde karşılaştığı cinsel taciz vakalarına da değinmişti.
Sharon Stone, ismini vermediği bir yapımcının, filmde partnerini canlandıran rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını yazmıştı.
Ünlü oyuncu, yapımcının bu isteğini ise ekranda 'kimyalarının uyumlu görünmesini' istediğini söyleyerek gerekçelendirdiğini dile getirmişti.
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