Uygulamayı kullandığını itiraf eden Stone şu ifadeleri kullandı:



“İnternette gerçek hayatta hiç tanışmadığım erkeklerle tanışıyorum. Şu anda bir havacılık mühendisiyle sohbet ediyorum. Bu yaşlarda bekarsanız bunun genelde bir sebebi vardır. Orada kendimi önemsiyorum.”