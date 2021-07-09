"ÇOK AZ PARA KAZANDIM"

Filmde kendisine başrolde eşlik eden Michael Douglas'ın ciddi bir gelir elde ettiğini dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı.

'Temel İçgüdü' için para almadım. Çok az para kazandım. Michael 14 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) kazandı. Sonraki yıl Oscar töreninde giyeceğim elbiseyi alacak kadar para kazanamadım. Aniden ünlü olduğum ancak hiç paramın olmadığı garip bir belirsizlik içindeydim.

Stone, her ne kadar filmden ne kadar ücret aldığını tam olarak açıklamasa da oyuncuya yıllar içinde 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 280 bin TL) ödendiği bildirilmişti.