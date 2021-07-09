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Sharon Stone ile RMR aşk mı yaşıyor?

Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle sık sık gündeme gelen Amerikalı aktris Sharon Stone'un rapçi RMR ile birlikte olduğu konuşuluyor. İkilinin Los Angeles'taki bir mekana gidip doyasıya eğlendiği ileri sürüldü

09.07.2021 - 17:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filmiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Sharon Stone'un (63) gönlünü ünlü rapçi RMR'a (25) kaptırdığı öne sürüldü.

  • Page Six’in haberine göre; ikilinin arasında geçtiğimiz aylarda sosyal medyada başlayan iletişim kısa sürede ilerledi.

  • Sık sık Los Angeles’ta bir araya geldiği konuşulan Stone ve RMR'nin, geçtiğimiz günlerde ünlü bir mekana gidip doyasıya eğlendi.

    Ünlü oyuncu, sürekli kar maskesiyle görüntülenen RMR’ye böyle eşlik etti.

  • "SARMAŞ DOLAŞ DANS EDİYORLARDI"

    "İsmini vermek istemeyen bir kaynak, konuyla ilgili, "Kesinlikle bir genç kız gibi bir yaz geçiriyor. Drake'in şarkıcısı PND ile birlikte takılıyorlardı. Şişeler patlatıp sarmaş dolaş dans ediyorlardı. Chris Brown da oradaydı" ifadelerini kullandı.

  • "MUTLU YAZ..."

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sarı bikinisiyle objektif karşısına geçmişti.

    Fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Sharon Stone, gönderisine, "Mutlu yaz..." notunu düşmüştü. Stone'un bir hayli keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.

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