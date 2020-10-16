Öte yandan 1992 yapımı Temel İçgüdü filminde canlandırdığı karakter ile bir döneme damgasını vuran Stone, kırk yıllık kariyeri boyunca beyazperdede başrol oyuncuları arasında iki kez Oscar kazanan Robert De Niro'nun 'en iyi öpüşen' aktör olduğunu söylemişti.