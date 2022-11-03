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Sharon Stone'dan ikinci kez kötü haber - Magazin haberleri

Sharon Stone'dan ikinci kez kötü haber

Hollywood yıldızı Sharon Stone, 2001'de göğsündeki iyi huylu tümörlerin temizlenmesi için ameliyat olmuştu. Yanlış teşhis konulan Stone, bir kez daha vücudunun tümör tarafından sarıldığını ve operasyon geçirmesi gerektiğini duyurdu

Giriş: 03.11.2022 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filminde canlandırdığı karakter ile bir döneme damgasını vuran oyuncu Sharon Stone, 2001'de ilk kez tümörle savaşmıştı. O dönem göğsündeki tümörün temizlenmesi için ameliyat olan Stone, tam iyileştiğini düşündüğünde beyin kanaması geçirmiş ve ardından felç olmuştu.

  • YANLIŞ TEŞHİS KURBANI

    64 yaşındaki oyuncudan üzücü haber geldi. Sağlık sorunlarıyla başı dertte olan Hollywood yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yakın zamanda kendisine konulan yanlış teşhisin kurbanı olduğunu itiraf etti.

  • Sharon Stone, bunun sonucunda bir kez daha vücudunun tümör tarafından sarıldığını duyurdu. Stone, "Büyük bir fibroid tümörünü çıkarmak için ameliyat olacağım" dedi. 

  • Kendisine yanlış teşhis konulduğu için yaşadığı sancılı süreci paylaşan Sharon Stone, bunun sonucunda uygulanan operasyondan sonra korkunç ağrılar çekmeye devam edince ikinci bir doktordan görüş aldığını ifade etti. Stone, gerçekte vücudunda büyüyen bir tümör olduğunu öğrendiğini söyledi.

  • "İKİNCİ BİR DOKTORA GİDİN"

    Yapılan yanlış işlemler yüzünden epidural anesteziyi iki kez almak zorunda kalan oyuncu, kadınlara seslenerek onlara korkmamalarını ve mutlaka en az iki doktordan görüş almalarını söyledi ve şunları aktardı: Rahimdeki miyomlar sayısız kadında bulunsa ve çoğu zaman önemsiz olsa da bazı durumlarda tümöre dönüşebiliyor ve hayatı tehdit eder hale geliyor. 

    Sharon Stone, hayranlarına operasyon ve tedavi sürecinin 4 ila 6 hafta arasında süreceğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

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