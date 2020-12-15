Sharon Osbourne koronavirüse yakalandı

Metal müziğin ünlü isimlerinden Ozzy Osbourne'un TV programcısı eşi Sharon Osbourne, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

68 yaşındaki Osbourne, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek kısa bir süre hastanede tedavi göreceğini açıkladı.

Sharon Osbourne, eşi Ozzy Osbourne'un test sonucunun ise negatif olduğunu söyledi.

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