Sharon Osbourne: Artık eşimle cinsel olarak yakınlaşmak istemiyorum
1982'de Ozzy Osbourne ile nikâh masasına oturan Sharon Osbourne, eşiyle özel hayatlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu: Artık eşimle cinsel olarak yakınlaşmak istemiyorum
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Britanyalı ünlü rock grubu 'Black Sabbath'ın eski solisti Ozzy Osbourne'un eşi ve üç çocuğunun annesi Sharon Osbourne, ünlü şarkıcıyla özel hayatlarına dair açıklamalarda bulundu. Daha önce defalarca ünlü şarkıcının ihanetine uğrayan Sharon Osbourne, cinsellik itirafıyla dikkat çekti.
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Ozzy Osbourne ile 1982’de evlenen Sharon Osbourne; kuaförüyle, iki masözüyle, Rus bir genç kadınla ve bir aşçıyla kaçamak yaşamış, eşini defalarca aldatmıştı. Ancak Sharon tüm bunlara rağmen eşinden ayrılmamış, evliliğini devam ettirmişti.
Ozzy Osbourne, bu ihanet skandallarının ardından seks bağımlısı olduğunu söyleyerek, bu durum için tedavi olmuştu.
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"BUNU YAPMAK ZORUNDA MIYIZ?"
71 yaşındaki Sharon Osbourne, son olarak 75 yaşındaki eşi Ozzy Osbourne ile özel hayatlarına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi.
Sharon Osbourne, artık eşiyle cinsel olarak yakınlaşma ihtiyacı hissetmediğini itiraf etti: Ozzy benimle özel anlar yaşamak istediğinde 'Gerçekten mi? Bunu yapmak zorunda mıyız?' diyerek cevap veriyorum.
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"GENÇKEN HAREKETLİ BİR CİNSEL HAYATIMIZ OLDU" DEMİŞTİ
Sharon Osbourne, bu açıklamasına rağmen üç sene önce verdiği başka bir röportajda ise Ozzy Osbourne ile hâlâ cinsel hayatları olduğunu söylemişti. O dönemde 'The Talk' adlı programa konuk olan Sharon Osbourne, bu özel anları gençliklerine kıyasla çok daha az yaşadıklarının da altını çizmişti.
"Gençken çok hareketli bir cinsel hayatımız oldu, bu bir sır değil" diyen Sharon Osbourne, "Ozzy bu konuda yeterince nasibini aldı. Eskiden günde üç kez özel anlar yaşardık. Ama artık çok çok daha az, haftada birkaç kez. Uzun ilişkilerde bu normal" şeklinde konuşmuştu.
Fotoğraflar: AP, Avalon