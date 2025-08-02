Shaquille O'Neal, İstanbul'da sahne aldı
Basketbolu bıraktıktan sonra DJ'liğe adım atan Shaquille O'Neal, İstanbul'da sahne aldı
Giriş: 02.08.2025 - 16:15 Güncelleme: 02.08.2025 - 16:16
NBA tarihinin en önemli pivotlarından biri olarak anılan Shaquille O’Neal, "DJ Diesel" kimliğiyle sahne alıyor.
Spor kariyerindeki başarısını elektronik müzik sahnesine de taşıyan O’Neal, dün akşam İstanbul Festivali’nin açılışında sahne aldı.
1-17 Ağustos arasında düzenlenen festivalde 5 Ağustos'ta Jennifer Lopez de sahne alacak.
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