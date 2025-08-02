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        Haberler Magazin Shaquille O'Neal, İstanbul'da sahne aldı

        Shaquille O'Neal, İstanbul'da sahne aldı

        Basketbolu bıraktıktan sonra DJ'liğe adım atan Shaquille O'Neal, İstanbul'da sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 16:15 Güncelleme: 02.08.2025 - 16:16
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        NBA tarihinin en önemli pivotlarından biri olarak anılan Shaquille O’Neal, "DJ Diesel" kimliğiyle sahne alıyor.

        Spor kariyerindeki başarısını elektronik müzik sahnesine de taşıyan O’Neal, dün akşam İstanbul Festivali’nin açılışında sahne aldı.

        1-17 Ağustos arasında düzenlenen festivalde 5 Ağustos'ta Jennifer Lopez de sahne alacak.

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        #Shaquille Oneal

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