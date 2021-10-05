Shannen Doherty, hastalığa yaklaşımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Çalışmak benim için her zaman çok tatmin ediciydi. Ama bir bakıma daha da tatmin edici hale geldi. Dördüncü evre kanser teşhisi konan birçok insan, bir şekilde siliniyor. Hiç çalışamayacakları veya tam kapasite çalışamayacakları varsayılıyor. Bu doğru değil. İnsanların bu varsayımları bırakıp, bize bu düşüncenin bir yanılgı olduğunu gösterme şansı vermeleri, gerçekten istediğim bir şey.