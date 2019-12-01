Hayatımın en zor yılıydı. En büyük gönül yarasıyla uğraşıyordum. Gerçek aşkın olduğuna inanmak istemiyordum. Kırılmıştım ama sen sürpriz oldun. Beni şaşırttın ve güzel bir sevginin var olduğuna inandırdın. Sen benim en iyi dostumsun. Sana minnettarım. Beni tekrar aşka inandırdığın için teşekkür ederim. Sana sahip olduğum için müteşekkirim.