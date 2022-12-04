"BİZİM EVDE KIZ ÇOCUĞU OLMAK İSTEMEZDİNİZ"
Shania Twain, biyolojik babasını tanımıyordu. Üvey babası Jerry ve annesi Sharon da 1987'de bir araba kazasında öldü ve dört kardeşi Shania Twain’in sorumluluğuna girdi. Shania, çocukluğunda yaşadığı günleri "Bizim evimizde kız çocuk olmak ve orada büyümek istemezdiniz" diyerek anlattı. The Sunday Times’a verdiği röportajda tüm gerçekleri anlatan Twain, ailesinin durumunun kötü olduğunu, bu yüzden neredeyse daha 8 yaşındayken barlarda şarkı söylemeye başladığını itiraf etti.