1980'lerde başladığı şarkıcılık kariyerini hâlâ sürdüren şarkıcı Shania Twain, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Açıklamalarda bulunan Twain, 57 yaşında olgun bir kadın olarak artık bedeniyle barıştığını dile getirdi.
Shania Twain, eski pozlarını savunurken, bir yandan da aslında bu fotoğrafların geçmişten getirdiği korkunç anılarla bağlantısını dünyaya anlatmaya başladı.
Gösteri dünyasındaki birçok ünlü kadın gibi cinsel tacize uğradığını belirten Twain, konuyla alakalı konuştu. Ünlü şarkıcı, 10 yaşındayken üvey babası Jerry Twain tarafından kendi evinde cinsel istismara uğradığını açıkladı.