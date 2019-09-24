24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Shane Larkin, "Türkiye Milli Takımı ve benimle ilgili şu an sadece dedikodular var. Türkiye'den resmi bir teklif gelmedi. Olimpiyatlarda oynamak çocukluk hayalim. Bir ülke adına oynamak herkesin hayalidir. Kendimi bu konuda hazır hissediyorum." dedi.
Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için öncelikle federasyondan bir teklif gelmesi gerektiğinin altını çizen ABD'li oyun kurucu şöyle konuştu:
"Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Açıkçası bunu iki tarafın konuşması gerekiyor. Eğer olursa benden beklentilerini de bilmem gerekiyor. Henüz teklif gelmedi. Bu konu kesinlikle ilgilendiğim bir şey. Bu konuyla ilgili bir görüşme yapmak isterim. Federasyon ile aramızda bir konuşma olduktan sonra bu durum ilerleyebilir. Bu nedenle ne olacağına dair şu an net bir cevap veremiyorum. Çünkü şu an bir teklif yok."
Shane Larkin, sosyal medya hesabından paylaştığı, üzerinde adı yazılı Türk Milli Takımı'nın formasını giydiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi:
"Türkiye Futbol Federasyonundan yetkililer bizi ziyaret için idmanımıza geldiler. Onlar bana bir forma hediye etti, ben de onlara kendi formamı hediye ettim. Sonrasında da onlara teşekkür etmek amaçlı formayı giydim ve bunu sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu benim için çok onur verici bir durumdu. Fotoğrafın altında başka bir anlam yoktu. Ben sadece giymek istedim ve fotoğrafı paylaştım."
"BU SENE KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Larkin, geçen sezon finalde kaybettikleri THY Avrupa Ligi'nde bu sezon kupayı kazanacaklarına inandıklarını belirtti.
ABD'li oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde yine favori takımlardan biri olduklarını vurgulayarak, "Geçen sezon finale çıktığımız için şu an kendimize güvenimiz tam. Kadromuzu koruduk ve takviyeler yaptık. Bu takviyelerin de desteğiyle kendimizi yeniden dörtlü finalde görmek istiyoruz. Ve bu sene kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Shane Larkin, "Geçen sezon olduğu gibi bu sene de iki Türk takımını dörtlü finalde görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Kendi kadromuzu koruyup takviyeler yaptığımız için hedefimiz dörtlü finaller. Fenerbahçe de kadrosunu büyük ölçüde korudu ve iyi oyuncular kadrosuna kattı. Yine iki Türk takımının dörtlü finalde olabileceğini düşünüyorum." cevabını verdi.
Anadolu Efes'in yeni transferlerini de değerlendiren Larkin, "Alec (Peters) takımımıza güç kazandırdı. Aynı zamanda takımlarımızdaki eksik kısımları tamamlayacaktır. Hücumda ve defansta etkili. Chris (Singleton) 4-5 arası oynayabildiği için defansımıza sertlik kazandırıyor, eksik olduğumuz tarafları tamamlıyor. Çok atletik bir uzun forvet." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!