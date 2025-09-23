Shane Larkin'den Alperen'e övgü!

Euroleague'in yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın başarılı pivotu Alperen Şengün'le ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

Larkin, Şengün'ü NBA'in iki süper yıldızı Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic'in özelliklerini bir arada barındıran bir oyuncu olarak tanımladı.

2025 EuroBasket'te Türkiye formasıyla sergilediği etkileyici performansın ardından büyük övgüler alan Şengün, Avrupa basketbolunun önde gelen isimlerinden biri olan Larkin tarafından Hoops Hype'a verdiği röportajda değerlendirildi.

LARKİN'DEN ALPEREN ŞENGÜN'E ÖVGÜ Larkin, "Alperen bambaşka bir tür oyuncu. Çok nadir görülen bir hibrit. Sahada yapamayacağı hiçbir şey yok. Topu yönlendirebilir, pas verebilir, şut atabilir, pota etrafında harika bir dokunuşa sahip ve yüksek bir basketbol IQ'su var. Ayrıca oyuna gösterişli bir hava katıyor," ifadelerini kullandı. "Giannis çok baskın bir oyuncu ama oyunu gösterişli değil. Rakiplerinin üzerinden geçerek onları domine ediyor. Jokic ise çok temel, inanılmaz bir IQ'ya sahip ve mükemmel paslar atıyor ama oyun tarzı 'gösterişli' olarak tanımlanmaz. Alperen ise bunların hepsinin birleşimi gibi; yetenek, zeka, gösteriş ve heyecan. Üstelik sadece 23 yaşında ve sürekli gelişmeye devam edecek," dedi. EuroBasket'te 21.6 sayı, 10.1 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları yakalayan Şengün, Türkiye'yi finale taşıdı. Finalde Almanya'ya mağlup olsalar da genç pivot, turnuvanın en etkileyici isimlerinden biri olarak uluslararası arenada büyük bir çıkış yaptı. Şengün'ün oyunu, Antetokounmpo'nun atletizmi ile Jokic'in oyun kuruculuğunu harmanlayan nadir bir profil ortaya koyuyor. Bu özellikleriyle NBA'in en parlak genç yıldız adayları arasında yer alıyor.