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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Shane Larkin, Anadolu Efes'i ALBA Berlin deplasmanında taşıdı! - Basketbol Haberleri

        Shane Larkin, Anadolu Efes'i ALBA Berlin deplasmanında taşıdı!

        Almanya'nın ALBA Berlin ekibine THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk olan Anadolu Efes rakibini 97-89 yendi. Anadolu Efes'te 32 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin, galibiyette önemli rol oynadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:33
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        Larkin 32 attı, Anadolu Efes kazandı!
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        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 97-89 yendi.

        Anadolu Efes'te 32 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin, galibiyette önemli rol oynadı.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlılar THY Avrupa Ligi'nde 7'nci galibiyetini alırken, Ligde yaptığı maçların sadece 2'sini kazanan ALBA Berlin ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Mercedes-Benz Arena

        Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

        Alba Berlin: Spagnolo 12, Mattisseck 3, Bean 4, Thiemann 31, Wetzell 2, Procida 16, Delow 5, Schneider 12, Nikic 4, Koumadje,

        Anadolu Efes: Larkin 32, Thompson 13, Hollatz 9, Ercan Osmani 3, Erten Gazi, Oturu 10, Daum 17, Jones 13

        1. Periyot: 15-22

        Devre: 40-37

        3. Periyot: 65-64

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