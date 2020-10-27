Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecan bu akşam başlıyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Shaktar Inter maçı saat 20:55'de başlayacak...

SHAKTAR INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçına sahne olacak Shaktar Inter maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar: Trubin, Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko, Maycon, Marlos, Tete, Marcos, Solomon, Dentinho.

Inter: Handanovic, De Vrij, D'Ambrosio, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Barella, Young, Vidal, Martinez, Lukaku.