Shakira tatilde kendiyle baş başa kaldı

Shakira, Meksika'nın Cabo kentinde tatile çıktı. 48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, püsküllü metalik pembe bikinisiyle sahilde güneşlendi.

'Las Mujeres Ya No Lloran' adlı turnesine kısa bir tatil arası veren Shakira, yakın zamanda Meksika'nın Monterrey şehrinde vereceği konser öncesinde kendiyle baş başa kalmanın tadını çıkardı.

Kumda uzanan ünlü şarkıcı, bir ara meditasyon yapıyormuş gibi görünüyordu. Bağdaş kurmuş, gözleri kapalı, iki eli dizlerinin üzerinde oturur halde fotoğraflandı.

Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeden kumsalda dinlenen Shakira, bir ara saçlarını topuz yaparak okyanus suyunda serinledi.

İki çocuk annesi ünlü şarkıcı, rekor kıran dünya turnesi 'Las Mujeres Ya No Lloran'a verdiği kısa aranın ardından 23 Ağustos'ta Monterrey'de vereceği konserle sahneye dönecek.

Hem Beyonce hem de Lady Gaga'yı geride bırakan bu turne, hem gişe hasılatı hem de bilet satışları göz önüne alındığında 2025'in şimdiye kadarki en büyük kadın şarkıcı turnesi olarak kayıtlara geçti.

Shakira, stadyum konserleri serisi için kendisine ilham veren ismin Beyonce olduğunu açıklamıştı.

Miami'de verdiği stadyum konseri esnasında; "Burayı bu kadar kalabalık görmek benim için bir rüya. Gerçeküstü" diyen Shakira; "Hard Rock Stadyumu'na en son geldiğimde Beyonce'nin konserini izledim ve kendi kendime, 'Bir gün stadyumda çalabilseydim ne kadar harika olurdu?' dedim. Bu gece iki stadyum dolusu insana birden çalıyor olmam ne kadar harika! Dünyanın en iyi kalabalığına sahibim. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorsunuz" demişti.