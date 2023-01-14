Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Shakira'nın Pique'ye gönderme yaptığı şarkı rekor kırdı

Shakira, 12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. Ünlü yıldız, eski sevgilisi Gerard Pique’nin kendisini aldatmasına değindiği yeni şarkısıyla YouTube'da rekor kırdı

Giriş: 14.01.2023 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve 2010 yılından beri aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. İspanya basınından yer alan haberlere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

  • Shakira olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Gerard Pique için göndermeli bir şarkı yaptı. Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlenerek, ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını aldı.

  • Şarkıda Pique’nin yeni partneri olduğu iddia edilen 23 yaşındaki bir kadına gönderme yapan Shakira, "İki 22’liği cebinden çıkaracağını" söylüyor. Shakira ayrıca şarkıda Pique’nin "Vücudunu geliştirmeye çok zaman ayırdığını fakat beynin de gelişime ihtiyaç duyduğunu" ifade ediyor.

  • Bu Shakira’nın ayrılığı hakkında yazdığı ilk şarkı değildi. Üç ay önce piyasaya sürdüğü 'Monotonia' şarkısı, son eseri gibi bir intikam şarkısı değil, kalp kırıklığını anlattığı türden bir şarkıydı.

  • "SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL"

    Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

    Futbolcu ile Sasha ve Milan adında iki çocuğu olan Shakira, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç" diye konuşmuştu.

    Shakira, "Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından da bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor" demişti.

  • "MÜZİK BENİM İÇİN HAYAT KURTARICI"

    Şarkıcı, evliliğinde yaşanan sorunların müzik kariyerini nasıl etkilediği sorusuna ise "Müzik benim için bir hayat kurtarıcı. Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım" yanıtını vermişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.